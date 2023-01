Auch im Life-Science-Bereich sei der Trend rückläufig. "Hier dürfte der von einem grossen Schweizer Pharmaunternehmen angekündigte Stellenabbau ausstrahlen", so Jacob. Hingegen boomen gemäss der Umfrage die Sektoren IT und Logistik. Aber auch in der Industrie, welche die Abkühlung in wichtigen Exportmärkten üblicherweise zuerst zu spüren bekommt, sind die Beschäftigungsaussichten gut.



Jacob erklärt sich die insgesamt positiven Perspektiven mit dem Fachkräftemangel. "Dieser hat eher noch an Breite gewonnen." So mangle es in vielen Lehrabschlussberufen an Personal. Verschärft werde die Situation durch die geringere Zuwanderung und die Pensionierung der Babyboomer-Generation.



Zuwanderung allein hilft nicht



Was die Zuwanderung betrifft, erwartet Jacob keine baldige Trendwende. So habe die Pandemie die Werteskala verschoben. "Weniger Leute sind bereit, wegen eines höheren Gehalts, das vertraute Umfeld zu verlassen." Die Migration bleibe gleichwohl enorm wichtig, um die Schweizer Wirtschaft am Laufen zu halten, meint Jacob.



Ein weiteres Rezept gegen den Fachkräftemangel sei der Einbezug der Generation 55plus. "Ältere Arbeitskräfte sind tatsächlich auch wieder deutlich gefragter, dies belegen die neusten Statistiken." Massnahmen gegen den Fachkräftemangel seien ausserdem flexible Arbeitsmodelle. Ein Trend seien ausserdem firmeninterne Ausbildungsakademien.



Wegen des Fachkräftemangels zeichnet sich laut der Umfrage also kein Einbruch am Schweizer Arbeitsmarkt ab. Etwas ändern an der positiven Perspektiven könnte allerdings ein konjunktureller Einbruch, räumte Jacob ein. "Sollte das BIP-Wachstum klar unter 1 Prozent fallen, sieht es schlechter aus."