Reiseanbieter bestätigen die Datenauswertung

Deckt sich die Datenauswertung von Holidaycheck mit den Zahlen der Reiseanbieter? Laut Dertour, zu dem die Marken Kuoni, Helvetic Tours, Hotelplan, Migros Ferien und Railtour gehören, entscheiden sich immer mehr bewusst, die Hochsaison im Juli und August zu umgehen. Sprecher Stephan Kurmann: «Der Sommer bleibt bei uns die stärkste Reisezeit – aber der Herbst holt Jahr für Jahr auf». Am beliebtesten bei den Badeferienzielen: Griechenland, Spanien, die Türkei und Ägypten.