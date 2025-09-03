Hauptgrund für den Ergebnisrückgang waren die hohen Schäden aus Naturereignissen, die insbesondere die Rückversicherer belasteten. So brachen bei den Rückversicherern die Gewinne im Vergleich zum ausserordentlich starken Vorjahr um fast 70 Prozent auf 1,7 Milliarden Franken ein, so der Bericht. Demgegenüber legten die Lebensversicherungen (+22 Prozent auf 1,6 Mrd.) deutlich zu, während sich das Plus bei den Nichtlebensversicherern (+3 Prozent auf 7,1 Mrd) in Grenzen hielt.