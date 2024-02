Im Lebengeschäft nahm das Volumen in der Einzellebensversicherung auch um 5,8 Prozent zu, während im Kollektivleben ein Minus von 0,8 Prozent resultierte. Der Rückgang hat vor allem damit zu tun, dass sich Firmen in der beruflichen Vorsorge vermehrt für teilautonome Lösungen entscheiden und dort die Einnahmen (v.a. Sparprämien) im Gegensatz zur Vollversicherung nicht vollumfänglich in den Erfolgsrechnungen der Versicherer erfasst werden.