Die Schweiz hatte im Jahr 2022 unter Hinweis auf ihr Neutralitätsrecht Ersuchen von Deutschland, Dänemark und Spanien auf Weitergabe von in der Alpenrepublik hergestellten Waffen in die Ukraine abgelehnt. Das hatte die Beziehungen belastet und in der Schweizer Rüstungsindustrie, zu der multinationale Unternehmen wie Lockheed Martin und Rheinmetall sowie eine Reihe kleinerer Firmen gehören, Besorgnis ausgelöst.