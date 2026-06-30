Viele neue US-Millionäre

Die weltweiten Privatvermögen stieg 2025 in US-Dollar um 10,8 Prozent und damit deutlich stärker als in den Vorjahren 2024 (+4,6 Prozent) und 2023 (+4,2 Prozent). Das Wachstum war dabei in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) mit 17,5 Prozent am kräftigsten, gefolgt von Amerika mit 8,5 Prozent und dem asiatisch-pazifischen Raum mit 5,9 Prozent.