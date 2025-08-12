Sollten die Zölle dauerhaft auf diesem hohen Niveau bleiben, steigt laut Junius auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweizerische Nationalbank erneut zu negativen Zinsen greift. Bereits im Juni hatte sie den Leitzins auf null gesenkt. Die Mehrheit der befragten Experten geht laut Umfrage weiterhin davon aus, dass der Leitzins der Nationalbank bis Ende 2027 bei null bleiben wird. Diese Einschätzung hat sich seit der Einführung der Zölle in der vergangenen Woche nicht verändert.