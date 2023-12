Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Im zweiten Quartal war die Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent geschrumpft nach einem Plus von 0,9 Prozent in den ersten drei Monaten des Jahres.