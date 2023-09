Auf dem Arbeitsmarkt dürften sich die trüben Konjunkturaussichten jedoch kaum niederschlagen. «Das ist immer noch eine Besonderheit des aktuellen Zyklus. Nicht nur in der Schweiz, auch in Europa und den USA, stellt man fest, dass die Verlangsamung der konjunkturellen Dynamik kaum Spuren am Arbeitsmarkt hinterlässt», so der Ökonom. Davon sei zudem auch weiterhin auszugehen.