Die Wirtschaft in der Schweiz hat Ende 2024 etwas stärker als erwartet an Schwung gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,5 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Im Sommer-Quartal hatte die Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent zugenommen. Motoren des Wachstums war erneut die chemisch-pharmazeutische Industrie, die massgeblich zum Anstieg der Exporte um 4,2 Prozent beitrug.