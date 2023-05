Nach drei negativen Quartalen in Folge legte auch die Wertschöpfung in der Industrie bzw. im verarbeitenden Gewerbe (+0,3 Prozent) wieder leicht zu. Zwar verzeichnete die chemisch-pharmazeutische Industrie laut den Angaben einen Rückgang auf hohem Niveau (-0,6 Prozent), in den übrigen Industriebranchen stieg die Wertschöpfung hingegen.