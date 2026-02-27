Grund dafür waren von US-Präsident Donald Trump im August verhängte ‌Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Exporte, die vor allem die Uhren- und Maschinenbauindustrie belasteten. ​Eine im November vereinbarte Rahmenvereinbarung zur ​Senkung der Zölle auf 15 ​Prozent trug zur Erholung bei.