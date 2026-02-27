Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte sporteventbereinigt ⁠um 0,2 Prozent zu, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ‌am Freitag mitteilte. Es bestätigte ‌damit vorläufige Daten. ​Im dritten Quartal war die exportorientierte Schweizer Wirtschaft noch um 0,4 Prozent geschrumpft.

Grund dafür waren von US-Präsident Donald Trump im August verhängte ‌Zölle von 39 Prozent auf Schweizer Exporte, die vor allem die Uhren- und Maschinenbauindustrie belasteten. ​Eine im November vereinbarte Rahmenvereinbarung zur ​Senkung der Zölle auf 15 ​Prozent trug zur Erholung bei.

Für das Gesamtjahr 2025 ‌ergibt sich vorläufigen Ergebnissen zufolge ein sporteventbereinigtes Wachstum von 1,4 Prozent nach 1,2 Prozent im Jahr ​2024. ​Zu dem positiven ⁠Jahresergebnis trug auch ein starkes ​erstes Quartal bei. ⁠Damals hatten Unternehmen ihre Lieferungen in die ‌USA vorgezogen, um den angekündigten Zöllen zuvorzukommen.

