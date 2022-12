Die Auswirkungen daraus auf den Arbeitsmarkt hielten sich aber in Grenzen, so die KOF weiter. Aufgrund der konjunkturellen Eintrübung werde sich der Boom am Arbeitsmarkt zum Jahresende zwar abschwächen und der Beschäftigungsaufbau abflachen. Ein spürbarer Anstieg der Arbeitslosigkeit sei aber nicht zu erwarten.