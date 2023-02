Die Erholung der Schweizer Wirtschaft ist Ende 2022 zum Erliegen gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im Schlussquartal des vergangenen Jahres im Vergleich zum Vorquartal, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Im Zeitraum Juli bis September war die Wirtschaftsleistung noch um 0,2 Prozent gewachsen, nach einem Plus von jeweils 0,3 Prozent in den beiden Quartal davor. Im gesamten Jahr verlangsamte sich das BIP-Wachstum auf 2,1 Prozent von 3,9 Prozent im Jahr 2021.