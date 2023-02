Gastgewerbe immer noch im Rückstand

Corona-Aufholeffekte waren vor allem noch im Gastgewerbe zu sehen: so stieg die Wertschöpfung in dieser Branche um 52,4 Prozent an. Aber auch die Branche Kunst, Unterhaltung und Erholung (+23,7%) sowie der Bereich Transport und Kommunikation (+6,8%) wuchsen noch relativ stark. Insgesamt gehen laut Seco rund 1,3 Prozentpunkte des BIP-Wachstums 2022 auf diese drei Bereiche zurück. Interessant dabei ist, dass das Vorkrisenniveau der Wertschöpfung bislang aber weder im Gastgewerbe noch in der Unterhaltungsbranche wieder erreicht ist.