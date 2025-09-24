Zwar stützte die Pharmabranche bisher die Konjunktur, doch könnte eine Pflicht zu Preissenkungen den positiven Effekt abschwächen, schrieb die KOF. Noch grösseres Risiko drohe, falls US-Zölle künftig auch für Medikamente eingeführt würden. Die Forscher gingen bei ihrer Prognose davon aus, dass Medikamente zollfrei bleiben, die Pharmabranche aber ihre Preise in den USA um 10 Prozent senken muss.