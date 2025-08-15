Im ersten Quartal war das Schweizer BIP noch um 0,8 Prozent in die Höhe geschnellt. Damals wurden wegen der Unsicherheit bezüglich der US-Zollpolitik im Vorfeld des sogenannten «Liberation Day» von Anfang April mehr Güter von der Schweiz in die USA exportiert. Besonders die Pharmaexporte legten im März mit der Sorge vor hohen US-Zöllen stark zu.