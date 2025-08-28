Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg auf bereinigter Basis gegenüber dem Startquartal lediglich um 0,1 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt, die vor knapp zwei Wochen publiziert wurde. Deutlich rückläufig hätten sich die industrielle Wertschöpfung in der Schweiz und die Exporte entwickelt, so die Mitteilung. Dagegen sei der Dienstleistungssektor «breit abgestützt» gewachsen.