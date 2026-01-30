Konkret sank das Barometer um 1,1 Punkte auf 102,5 Zähler, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Freitag mitteilte. In den vier Monaten zuvor hatte es stetig zugelegt. Das Konjunkturbarometer liege aber weiterhin über dem mittelfristigen Durchschnittswert, betonten die KOF-Ökonomen. Es lag auch innerhalb der von der Nachrichtenagentur AWP erhobenen Schätzungen, die im Bereich von 102 bis 104 Punkten lagen.