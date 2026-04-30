Höhere Baupreise und weniger Wohnungen

Auch auf der Angebotsseite zeigen sich strukturelle Veränderungen. Der Nettozuwachs an Wohnungen ist rückläufig: Wurden 2023 noch über 40'000 Einheiten geschaffen, waren es 2025 nur noch rund 32'200. Ein Grund dafür ist die zunehmende Bedeutung von Ersatzneubauten – neue Projekte entstehen immer häufiger durch Abbruch bestehender Gebäude und führen damit netto zu einem geringeren Ausbau des Bestands.