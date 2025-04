Regulierungen und hohe Baukosten gehören ebenfalls zu den problematischen Punkten, schreibt die Sonntagszeitung weiter. Das Hauptproblem ist hartnäckig, weil es struktureller Natur ist: Entscheidend war das revidierte Raumplanungsgesetz, das 2014 in Kraft trat. Davor konnte man Bauland einzonen und auf der grünen Wiese bauen. Das war einfach und günstig. Jetzt heisst es verdichten statt einzonen, um die Zersiedelung zu stoppen. Aber die Anpassung der Richt- und Nutzungspläne an die neue Raumplanung benötigt viel Zeit, zuerst in den Kantonen und nun in den Gemeinden. Der Prozess dauert noch an.