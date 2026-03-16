Eine rasche Entspannung ist gemäss BWO nicht in Sicht. Das Wachstum des Wohnungsbestands dürfte auch im laufenden Jahr hinter der Nachfrage zurückbleiben. Ob sich die Lage für Wohnungssuchende verbessert, hängt laut der Analyse stark von der Entwicklung der Anzahl Haushalte ab, deren Wachstum sich 2026 voraussichtlich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr bewegen dürfte.