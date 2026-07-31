Zum Vorquartal steigen die Marktmieten für Wohnungen insgesamt um 2,4 Prozent, wie das Beratungsunternehmen Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) am Freitag bekannt gab. Im Neubausegment fallen die Anstiege in der Südschweiz (+2,0 Prozent), der Ostschweiz (+1,8 Prozent) und im Alpenraum (+1,7 Prozent) am stärksten aus. Bei Altbauwohnungen weisen der Alpenraum (+3,3 Prozent), der Jura und die Ostschweiz (je +3,1 Prozent) die höchsten Zuwächse auf.