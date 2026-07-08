Sorgen bereitet der Branche dagegen der Transport. Der Anteil der Bahn an den Zementlieferungen sank im ersten Halbjahr auf 32,6 Prozent, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch bei 34,6 Prozent gelegen hatte. Cemsuisse macht dafür die aus seiner Sicht verschlechterten Rahmenbedingungen und Preis-Leistungs-Angebote im Schweizer Schienengüterverkehr verantwortlich.