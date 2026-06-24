Wachstumspotenzial und Margenschwäche

Dormakaba erwirtschaftet rund 34 Prozent der Umsätze in Wachstumsmärkten, in denen vor allem mechanische Schlösser gefragt sind. Die UBS rechnet in diesen Regionen mit einem jährlichen Wachstum von zwei bis drei Prozent. In den entwickelten Märkten mit Fokus auf elektronische Schlösser wie den USA und Europa, die die restlichen zwei Drittel des Umsatzes ausmachen, liegen die langfristigen Erwartungen bei fünf bis sechs Prozent - in der Theorie zumindest.