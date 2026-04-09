Das Unternehmen habe sich für eine Notierung in den USA entschieden, weil das Land der wichtigste Wachstumsmotor in ​dem Sektor sei. Zudem habe Amerika bei der Festlegung regulatorischer Standards eine Vorreiterrolle. «Die USA ​sind hier das Kraftzentrum und der Massstab. Und wir ​wollen in der Champions League mitspielen», sagte der Deutsche, der bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump im vergangenen Jahr teilnahm. Pflitsch, ‌der sich selbst als «halb Quantenphysiker, halb Banker» bezeichnet, werde auch nach dem Börsengang ein grosser Anteilseigner bleiben, Name und Management von Terra Quantum blieben unverändert.