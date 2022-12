Damit wirke die Nationalbank dem erhöhten Inflationsdruck und einer weiteren Verbreiterung der Teuerung entgegen, wird in einem Communiqué mitgeteilt. "Es ist nicht auszuschliessen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten." Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, sei die Nationalbank zudem bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv zu sein.