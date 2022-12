Der SNB-Leitzins werde um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent angehoben, wie die Währungshüter am Donnerstag mitteilten. Gleichzeitig signalisierte die SNB, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein könnten, um mittelfristig Preisstabilität zu gewährleisten. Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, will die SNB zudem bei Bedarf am Devisenmarkt intervenieren.