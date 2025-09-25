Wirtschaftsaussichten blieben unsicher

Die Wirtschaftsaussichten für die Schweiz blieben allerdings unsicher, so die SNB weiter. Sie hätten sich insbesondere mit den deutlich höheren US-Zöllen eingetrübt. Hauptrisiken für die Schweizer Wirtschaft blieben daher die US-Handelspolitik und die Entwicklung der Weltwirtschaft. Neu rechnet die SNB in 2026 noch mit einem Wachstum von knapp 1 Prozent. Für das laufende Jahr 2025 erwartet die Nationalbank war nach wie vor ein BIP-Wachstum von 1 bis 1,5 Prozent.