Die Schweizerische Nationalbank (SNB) senkt den Leitzins in der Schweiz 25 Basispunkte auf 0 Prozent. Das gab die SNB an ihrer vierteljährlich stattfindenden geldpolitische Lagebeurteilung in Zürich bekannt. Der Schritt in diesem Umfang war von den allermeisten Experten erwartet worden. «Bei Bedarf» sei die SNB weiterhin bereit am Devisenmarkt aktiv zu sein, wie die Notenbank in einer Mitteilung schreibt.