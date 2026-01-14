Auch der Schuldenstand soll sinken. Am Jahresende ‌2025 soll die Verschuldung zwischen 22 und ⁠23 Milliarden Dollar liegen, nach 26,1 Milliarden Dollar ‌zum Ende des Sommerquartals. Bis Ende 2027 sollen es nur noch 14 bis 18 Milliarden ‍Dollar sein. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch der Verkauf von Beteiligungen: Im vierten Quartal seien so rund 5,3 Milliarden Dollar zusammengekommen, ​1,3 Milliarden Dollar mehr als bislang angestrebt. Der Verkauf ‍einer Mehrheitsbeteiligung am Schmierstoffgeschäft Castrol für sechs Milliarden Dollar ist darin nicht enthalten.