Der Stellungskrieg in der Ostukraine fordert wohl auf beiden Seiten schwere Verluste. Am Montag sollen ukrainischen Angaben zufolge bei der russischen Offensive in der Region 30 ukrainische Soldaten getötet worden seien. "Es gibt Tage, an denen es viele Schwerverletzte gibt: vier oder fünf Amputationen auf einmal", sagte Oleksii, ein ukrainischer Militärarzt, der seinen vollen Namen nicht nennen wollte, in einem Militärkrankenhaus im Osten der Ukraine zu Reuters. Das britische Verteidigungsministerium teilte in seinem Lagebericht mit, dass Russland wohl weiterhin einen Vormarsch in der Region plane. Es sei aber zweifelhaft, dass das russische Militär derzeit in der Lage sei. "Es ist unwahrscheinlich, dass die russischen Bodentruppen in den nächsten Monaten operativ bedeutsame Vorstösse machen werden", so das Ministerium.