Die Ukraine nimmt nach Militärangaben für sich in Anspruch, bei einem nächtlichen Luftangriff auf die Hafenstadt Sewastopol zwei grosse russische Marineschiffe getroffen zu haben. Es handele sich um die Landungsschiffe «Jamal» und «Asow», teilte das Militär in Kiew am Sonntag mit. Zudem sei in Sewastopol eine Befehlsstelle zerstört worden, berichtete die ukrainische Agentur Unian unter Berufung auf Untergrundkämpfer. Dabei seien mindestens 34 russische Soldaten, unter ihnen 11 Offiziere, getötet worden. Am nahe gelegenen Flughafen Belbek seien durch herabfallende Trümmer abgeschossener Raketen drei russische Kampfflugzeuge beschädigt worden. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.