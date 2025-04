Für Anleger in US-Anleihen sind die jüngsten Tage eine regelrechte Achterbahnfahrt. Befürchtungen, China könnte im Zuge eines eskalierenden Handelskriegs mit dem Verkauf von Teilen seiner hohen Bestände an US-Anleihen kontern, sorgten unter anderem für grosse Unruhe. Auch Hedgefonds spielten Experten zufolge eine wichtige Rolle bei den Turbulenzen am Markt.