Novo Nordisk hat in diesem Jahr schon mehrmals die Prognose senken müssen und rechnet für 2025 nun mit einem währungsbereinigten Wachstum des Betriebsgewinns zwischen vier und sieben Prozent. Zuletzt hatte der Konzern eine Spanne von vier bis zehn Prozent in Aussicht gestellt. Die Umsatzprognose wurde ebenfalls von zuvor acht bis 14 Prozent auf nun acht bis elf Prozent reduziert. Der Betriebsgewinn fiel im dritten Quartal um 30 Prozent auf 23,7 Milliarden Kronen und verfehlte damit die Analystenerwartungen. Der Umsatz mit der Abnehmspritze Wegovy allein stieg zwar um 18 Prozent auf 20,4 Milliarden Kronen, blieb damit aber ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Der Gesamtumsatz stieg um fünf Prozent auf 75 Milliarden Kronen (rund zehn Milliarden Euro).