Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,1 hat am Dienstag die ‌südjapanische ⁠Insel Kyushu erschüttert. Die Behörden gaben eine ⁠Tsunami-Warnung für eine bis zu einen Meter hohe ‌Welle für die Präfektur Kumamoto ‌und angrenzende Regionen ​heraus. In rund 40.000 Haushalten fiel der Strom aus. Der Bahnbetreiber JR Kyushu stellte den gesamten Zugverkehr ein, darunter auch die ‌Hochgeschwindigkeitsverbindungen.