Das Bombardement am Dienstag erfolgte, nachdem es zuvor in zwei südlichen israelischen Grenzstädten Raketenalarm gegeben hatte. Der bewaffnete Flügel des Islamischen Dschihad, einer mit der Hamas verbündeten Gruppe, bekannte sich zu Angriffen auf Sderot und Nir Am und erklärte, die Kämpfer seien auch nach fast 200 Tagen Krieg noch in der Lage, Raketen abzuschiessen.