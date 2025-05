In Analysen des Fed-Stabs wurde zum Zeitpunkt der Zinssitzung am 7. Mai die Möglichkeit einer Rezession noch für «fast ebenso wahrscheinlich wie das Basisszenario» eines zwar nachlassenden, aber anhaltenden Wachstums gehalten. Die USA und China haben im Handelskrieg mittlerweile allerdings abgerüstet: Beide Seiten einigten sich auf eine 90-tägige Stillhaltefrist in dem Streit sowie deutlich niedrigere Zollsätze, womit nach Ansicht vieler Analysten das Rezessionsrisiko in den USA geringer geworden sein dürfte.