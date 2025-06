In den Verhandlungen über die neuen Abkommen habe die Schweiz mehr erreicht, als sie sich erhoffen konnte, liess er in einem Interview verlauten. «Im Vergleich zu den Diskussionen über den Rahmenvertrag vor vier Jahren, als der Zustand der Welt noch ein besserer war, spüren wir heute eine höhere Dringlichkeit», sagte der Aussenminister in einem Interview mit der «NZZ» vom Samstag. Enge und stabile Beziehungen zu den nächsten Nachbarn würden immer wichtiger.