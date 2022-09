Eine CS-Sprecherin bestätigte am Sonntag das Investment der beiden Fonds des Credit Suisse Asset Management in Tuspark-Anleihen. In beiden Fonds betrage die Investition allerdings "jeweils weniger als 1 Prozent aller investierten Anlagen", betonte sie. Tuspark kann laut der SoZ zwei fällige Raten im Rahmen einer Anleihe im Wert von 900 Millionen Dollar nicht leisten. Gestritten werde um eine Umstrukturierung des Kredits, wobei die Gläubiger den Plan derzeit blockierten.