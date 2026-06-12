Beide Analysehäuser begründen ihre Anpassung mit dem zunehmend unter Druck stehenden Absatzgeschäft in Europa. Während der Analyst von Barclays aufgrund der schwachen Nachfrage in Deutschland von einem rückläufigen organischen Wachstum in der Region ausgeht, verweist die Expertin von Goldman Sachs auf die Preisentwicklung bei Lindt & Sprüngli. Die Produkte des Schokoladenherstellers hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten deutlich stärker verteuert als jene des breiteren Marktes. Die inzwischen erheblichen Preisaufschläge gegenüber Konkurrenzprodukten stellten ein zentrales Risiko dar, sollten die Preise im Markt insgesamt wieder nachgeben.