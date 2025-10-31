Nachdem der bisherige Aufschwung durch höhere Zinsen nachgelassen hat, setzt Bankchef Carlo Messina momentan auf Einnahmen aus dem Versicherungs-, Vermögens- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Sein Ziel ist es, dass die Bank im laufenden Jahr mehr als 9 Milliarden Euro verdient. Nach neun Monaten betrug der Gewinn fast 7,6 Milliarden Euro und damit rund 6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig versucht die Bank, ihre Kosten zu senken, etwa indem die Zahl der Angestellten reduziert wird und der Bestand an Immobilien gestrafft wird.