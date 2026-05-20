Vor wenigen Tagen hatte die UBS nun das Kursziel auf 8,75 von zuvor 8,25 Franken angehoben, untermauert mit einer Kaufempfehlung. Es liegen nun drei Kaufempfehlungen für die Aktie vor, während zwei Experten ein Halten-Rating vergeben und ein Analyst zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel von 8,45 Franken liegt leicht über dem aktuellen Stand.