Das WEF ist eine grosse Quasselbude. Jedes Jahr finden hunderte Auftritte und Podien statt – innerhalb des schwer gesicherten Kongresszentrums oder in Hotels und «Houses» querbeet durch Davos.
Unten eine Auswahl der wichtigsten Auftritte mit Fokus auf Finanzthemen und Schweizer Beteiligung. Wo nicht anders vermerkt, finden die Gespräche im Kongresszentrum statt.
Programm: Dienstag, 20. Januar 2026
08:30 - 09:15: Podium «Banking Accelerated»
Bettina Orlopp, CEO Commerzbank
Sheikh Bandar Bin Mohammed Bin Saoud Al-Thani, Gouverneur Qatar Central Bank
André Esteves, Präsident Banco BTG Pactual
David McKay, Präsident und CEO Royal Bank of Canada
08:30 - 11:00: Anlass «Global Pharmaceutical Value Chain in the New World Order» (House of Switzerland, Eisstadion Davos)
Helene Budliger Artieda, Staatssekretärin für Wirtschaft
Severin Schwan, Verwaltungsratspräsident Roche
Xiaobin Wu, Präsident und COO von BeOne Medicines
Srishti Gupta, CEO Idorsia
09:30 - 10:00: Gespräch mit Microsoft-CEO Satya Nadella
10:30 - 10:50: Eröffnungsreden WEF
André Hoffmann, Vize-Präsident Roche, Co-Präsident WEF
Guy Parmelin, Bundespräsident
Laurence Fink, Präsident und CEO BlackRock, Co-Präsident WEF
10:50 - 11:20: Sonderansprache von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission
11:50 - 12:40: Anlass «Breakthrough Innovation: Redefining the Future of Medicine» (Frontiers Science House, Davos Promenade)
Vas Narasimhan, CEO Novartis
14:00 14:30: Sonderansprache von Emmanuel Macron, Präsident Frankreich
14:30 - 15:00: Gespräch mit Scott Bessent, US-Finanzminister
15:00 - 15:30: Gespräch mit Alex Karp, CEO und Mitbegründer von Palantir Technologies
16:30 - 17:00: Sonderansprache von Mark Carney, Premierminister von Kanada
17:30 - 18:15: «Zentralbanken jenseits des Mandats»
Amir Yaron, Gouverneur der Zentralbank von Israel
Martin Schlegel, Präsident Schweizerische Nationalbank
Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank
Janice Eberly, Kellogg School of Management