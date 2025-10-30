Bei der operativen Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit erwartet das Management nun einen Anstieg am oberen Ende der ausgegebenen Prognose von bis zu 0,70 Prozentpunkten. Für die Analysten kommt dies jedoch nicht unerwartet. Sie rechnen laut einem vom Unternehmen selbst zusammengestellten Konsens im Schnitt bereits mit einem Umsatzplus von 14,7 Prozent und einem Anstieg der operativen Marge von 61,5 Prozent im vergangenen Jahr auf 62,2 Prozent.