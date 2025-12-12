Die erwartete Kehrtwende der EU-Kommission beim Verbot von Verbrennungsmotoren wird der spanischen VW-Tochter Seat nach den Worten von Vorstandschef Markus Haupt den Übergang zur Elektromobilität erleichtern. Seat-Chef Haupt sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag weiter, Seat sei zuversichtlich, dass die EU den Zusatzzoll von 20,7 Prozent auf die in China produzierten Cupra-Modelle aufheben werde.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) hatten zuvor einen Kurswechsel der EU-Kommission beim geplanten Aus für Verbrennermotoren ab 2035 angekündigt. Die Brüsseler Behörde werde voraussichtlich in der kommenden Woche einen entsprechenden Vorschlag vorlegen, sagte Merz bei einer Veranstaltung der Europäischen Volkspartei (EVP) in Heidelberg. Die Bundesregierung werde diesen Weg unterstützen.
(Reuters)