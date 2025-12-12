Die erwartete Kehrtwende der EU-Kommission beim Verbot von Verbrennungsmotoren wird der spanischen VW-Tochter Seat nach den Worten von Vorstandschef Markus Haupt den Übergang zur Elektromobilität erleichtern. Seat-Chef Haupt sagte der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag weiter, Seat sei zuversichtlich, dass die EU den Zusatzzoll von 20,7 Prozent auf die in China produzierten Cupra-Modelle aufheben werde.