„Wir untersuchen einige dieser Aspekte, aber ich denke, insgesamt profitieren die Kapitalmärkte und die Öffentlichkeit vom Wettbewerb“, sagte Gensler in dem Interview. Der Versuch privater Kreditinstitute, in die Privatkundenmärkte einzudringen, wird ebenfalls genau geprüft. Die Behörde prüft derzeit Anträge von Unternehmen wie State Street in Zusammenarbeit mit Apollo Global Management und BondBloxx, die Privatanlegern über börsengehandelte Fonds Zugang zur Welt der Privatkredite bieten wollen. Gensler lehnte es in dem Interview ab, sich zu diesen spezifischen Anträgen zu äussern, sagte aber, dass private Kreditunternehmen im Allgemeinen weiterhin die grundlegenden Grundsätze der SEC in Bezug auf Risikomanagement und Offenlegung einhalten müssen.