Die Titel der Handelsplattformen Robinhood, Coinbase und Webull legen um 1,5 bis 2,5 Prozent zu. Dagegen geben die Aktien der Börsenbetreiber ‌CBOE und ⁠CME rund 1,5 und ein Prozent nach.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine seit langem erwartete Ausnahmeregelung für den Handel mit sogenannten tokenisierten Wertpapieren bekanntgegeben. Die SEC gewährt Handelsplattformen für ⁠tokenisierte Aktien eine fünfjährige Befreiung von vielen Regeln, die für traditionelle Börsen wie die Nasdaq oder die NYSE gelten.

Die Krypto-Branche erhofft sich davon eine Revolution der Märkte mit einem Handel rund um die ‌Uhr, sofortiger Transaktionsabwicklung und der Möglichkeit, Aktienanteile zu stückeln.

(Reuters)