Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine seit langem erwartete Ausnahmeregelung für den Handel mit sogenannten tokenisierten Wertpapieren bekanntgegeben. Die SEC gewährt Handelsplattformen für ⁠tokenisierte Aktien eine fünfjährige Befreiung von vielen Regeln, die für traditionelle Börsen wie die Nasdaq oder die NYSE gelten.