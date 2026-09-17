Die Titel der Handelsplattformen Robinhood, Coinbase und Webull legen um 1,5 bis 2,5 Prozent zu. Dagegen geben die Aktien der Börsenbetreiber CBOE und CME rund 1,5 und ein Prozent nach.
Die US-Börsenaufsicht SEC hat eine seit langem erwartete Ausnahmeregelung für den Handel mit sogenannten tokenisierten Wertpapieren bekanntgegeben. Die SEC gewährt Handelsplattformen für tokenisierte Aktien eine fünfjährige Befreiung von vielen Regeln, die für traditionelle Börsen wie die Nasdaq oder die NYSE gelten.
Die Krypto-Branche erhofft sich davon eine Revolution der Märkte mit einem Handel rund um die Uhr, sofortiger Transaktionsabwicklung und der Möglichkeit, Aktienanteile zu stückeln.
(Reuters)