Von Interesse für die Schweiz sind auch in diesem Jahr Treffen mit EU-Vertretern. Der Bundesrat will in diesem Jahr mit der EU über ein Paket von Abkommen verhandeln zu den künftigen Beziehungen. So steht für Aussenminister Ignazio Cassis ein Treffen mit dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, Maro¨ ¦efcovic, auf dem Programm, wie der Bundesrat am Freitag mitteilte.