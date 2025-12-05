Seit der Verabschiedung einer Verordnung im März 2023, wonach alle Neufahrzeuge ab 2035 emissionsfrei sein sollen, überdenken die EU-Länder ihre Position. Damals waren die Aussichten für Elektrofahrzeuge positiv. Die Bemühungen der Autohersteller stiessen jedoch später auf eine geringere Nachfrage als erwartet und einen harten Wettbewerb aus China.